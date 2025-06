MN - De Vecchi: "L'anno scorso ci sono state delle falle importanti tra dirigenti e allenatori. Ecco, serviva un uomo di gestione a tutto tondo come Allegri"

Walter De Vecchi, ex rossonero nonché vincitore dello scudetto della stella del 1979 e per anni allenatore delle giovanili rossonere, ci dice la sua sulle attuali manovre del Diavolo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Si è passati dal calcio dominante voluto da Ibrahimovic con la scelta di Fonseca, al pragmatismo di Allegri

"Allegri garantisce una grande abilità gestionale e non è poco, dato che sotto questo punto l'anno scorso ci sono state delle falle importanti tra dirigenti e allenatori. Buchi grossi che comunque non giustificano l'ottavo posto. Per non parlare dell'esperienza imbarazzante del Milan Futuro. E quando dico imbarazzante è pure riduttivo. Ecco, serviva un uomo di gestione a tutto tondo come Allegri, che saprà dove mettere le mani".

UFFICIALI LE PRIME PARTITE DI CAMPIONATO DEL MILAN

La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i postitici delle prime tre giornate di campionato.

Il Milan esordirà sabato 23 agosto 2025 a San Siro alle 20:45 contro la Cremonese in diretta su DAZN. Poi andrà in trasferta a Lecce, match in programma venerdì 29 agosto 2025 alle 20:45 in diretta su DAZN e su Sky. La terza giornata sarà nuovamente casalinga: Milan-Bologna si giocherà domenica 14 settembre alle 20:45 in diretta su DAZN.

1ª giornata, Milan-Cremonese, sabato 23 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN)

2ª giornata, Lecce-Milan, venerdì 29 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

3ª giornata, Milan-Bologna, domenica 14 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)