MN - De Vecchi: "Modric è un uomo spogliatoio, figura che al Milan quest'anno è mancata"

Walter De Vecchi, ex rossonero nonché vincitore dello scudetto della stella del 1979 e per anni allenatore delle giovanili rossonere, ci dice la sua sulle attuali manovre del Diavolo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Inversione a U anche nelle scelte di mercato, dove si sta puntando su giocatori decisamente stagionati. Modric a settembre compirà 40 anni

"Serve fare dei distinguo, però. Modric è un uomo spogliatoio, figura che al Milan quest'anno è mancata. E comunque ha giocato non poco nell'ultima stagione al Real Madrid, con la sua esperienza che bilanciava la gioventù i Tchouaméni e Camavinga. Credo che una figura così serva a un Milan che ha dimostrato di avere talento, altrimenti non vincevi tre derby e una Supercoppa, ma allo stesso tempo ha dimostrato di non essere squadra. E qui l'esempio lampante è la finale di Coppa Italia. Diciamo così, Modric è la ciliegina sulla torta. Ma prima bisogna fare la torta".

UFFICIALI LE PRIME PARTITE DI CAMPIONATO DEL MILAN

La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i postitici delle prime tre giornate di campionato.

Il Milan esordirà sabato 23 agosto 2025 a San Siro alle 20:45 contro la Cremonese in diretta su DAZN. Poi andrà in trasferta a Lecce, match in programma venerdì 29 agosto 2025 alle 20:45 in diretta su DAZN e su Sky. La terza giornata sarà nuovamente casalinga: Milan-Bologna si giocherà domenica 14 settembre alle 20:45 in diretta su DAZN.

1ª giornata, Milan-Cremonese, sabato 23 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN)

2ª giornata, Lecce-Milan, venerdì 29 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

3ª giornata, Milan-Bologna, domenica 14 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)