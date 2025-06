MN - De Vecchi: "Vediamo se Max riesce a trasformare Leao, farebbe un capolavoro"

Walter De Vecchi, ex rossonero nonché vincitore dello scudetto della stella del 1979 e per anni allenatore delle giovanili rossonere, ci dice la sua sulle attuali manovre del Diavolo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Come vede Leao con Allegri?

"Max gli troverà la collocazione migliore per esaltare tecnica e corsa. Mi sembra un talento enorme ma rispetto ai top player ha altre distrazioni. Se vedete la storia dei più grandi calciatori ma in generale anche grandi sportivi, si parla sempre di lavoro duro, di voglia di migliorarsi. E Leao questo non ce l'ha, difficile pertanto pretendere di più. Vediamo se Max ci riesce a trasformarlo, farebbe un capolavoro".

UFFICIALI LE PRIME PARTITE DI CAMPIONATO DEL MILAN

La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i postitici delle prime tre giornate di campionato.

Il Milan esordirà sabato 23 agosto 2025 a San Siro alle 20:45 contro la Cremonese in diretta su DAZN. Poi andrà in trasferta a Lecce, match in programma venerdì 29 agosto 2025 alle 20:45 in diretta su DAZN e su Sky. La terza giornata sarà nuovamente casalinga: Milan-Bologna si giocherà domenica 14 settembre alle 20:45 in diretta su DAZN.

1ª giornata, Milan-Cremonese, sabato 23 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN)

2ª giornata, Lecce-Milan, venerdì 29 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

3ª giornata, Milan-Bologna, domenica 14 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)