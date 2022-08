MN - Di Carlo: "Non ho alcun dubbio su Mancini, è un ragazzo professionale e determinato"

MilanNews.it

Mimmo Di Carlo, tecnico del Pordenone, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi su Tommaso Mancini, giocatore che nel 2021 ha fatto esordire in Serie B a soli sedici anni: “Su di lui non ho alcun dubbio. È un ragazzo molto professionale e determinato. Se dovessi dargli un consiglio, come gli dicevo sempre ad ogni allenamento, gli direi di andar forte e cercare di non far calcoli. Di aver quell’umiltà di imparare, di venire ogni giorno al campo per migliorarsi. Questo però è nel suo DNA. Se vai forte alla lunga acquisisci esperienza, prendi botte e capisci chi sei e che ti devi dar da fare”.