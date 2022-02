MN - Di Carlo: "Tonali uno dei migliori nel suo ruolo, è simile a Pirlo ma diamogli tempo"

ll tecnico Domenico Di Carlo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, commentando anche la crescita in rossonero di Sandro Tonali: “In questo momento qui è fortissimo. Sta dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Quando un giocatore è in fiducia acquista sicurezza. Da giovane prometteva benissimo, è un calciatore che può dire la sua. Si può paragone ad Andrea Pirlo e non solo per un discorso fisico. Anche se, a livello tecnico, ci sono delle differenze tra i due. Pirlo stesso, che è un campione assoluto, ci mise qualche anno ad assestarsi su standard elevati. Diamogli tempo, ancora qualche stagione e raggiungerà la piena maturazione. È ancora molto giovane”.