MN - Di cosa avrà bisogno Allegri in futuro? D'Amico: "Di tre cose, semplici e difficilissime"

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Manca ormai sempre meno al big match tra Napoli e Milan che potrebbe indirizzare, nel bene o nel male, il cammino dei rossoneri in campionato. Per affrontare gli argomenti di casa Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore Andrea D'Amico.

Allegri di cosa avrà bisogno, in estate, per giocarsi sin da subito lo scudetto?

"Di tre cose, semplici e difficilissime: certezze, esperienza e gol. Un titolare per reparto che non debba dimostrare niente a nessuno. Un centrocampo che sappia gestire i momenti, non solo correrli. E davanti qualcuno che trasformi mezzo pallone in un gol. Perché Allegri non costruisce illusioni: costruisce squadre che durano. E per durare, servono fondamenta… non effetti speciali".

VERSO NAPOLI-MILAN, TUTTE LE INFO UTILI

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Colarossi

IV Uomo: Pairetto

VAR: Mariani

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: lunedì 6 aprile 2026

Ora: 20.45

Stadio: Maradona di Napoli

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri.