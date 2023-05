MN - Dida: "Galliani importante per la mia carriera, voleva sempre un brasiliano nel club"

Fonte: dal nostro inviato Antonello Gioia

MilanNews.it

Questo pomeriggio, in un grande evento al Teatro Manzoni di Milano, Adriano Galliani presenta la sua autobiografia “Le memorie di Adriano G.”. Presente all’evento anche Nelson Dida, storico portiere rossonero che con il Milan ha vinto, tra le altre cose, due Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanNews: "La volontà di Galliani era quella di avere sempre un brasiliano nel club. È stato importante per la mia carriera, senza di lui sarebbe stata più difficile. Uno che capisce così tanto di calcio, già solo stare vicino a lui per chiacchierare e divertisti è veramente una cosa importante".