MN - Domani a Milanello la conferenza stampa di Conceiçao in vista di Milan-Como

Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Milan torna a San Siro per la partita di sabato sera contro il Como, alle 18.00 a Milano. Come appreso dalla nostra redazione, domani alle 13.30 si terrà la conferenza stampa del mister Sergio Conceicao presso il Centro Sportivo di Milanello, in vista del match di Serie A del Milan contro il Como.

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it.