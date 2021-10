MN - Domani alle 12.00 la conferenza stampa di Mister Pioli per Milan-Torino

Archiviata la trasferta di Bologna è già tempo di focalizzarsi al massimo per la sfida casalinga di martedì sera contro il Torino di Ivan Juric. A Milanello la squadra si è allenata in mattinata e proseguirà il lavoro anche nella giornata di domani. Domani, apprende la redazione di MilanNews.it, ci sarà anche la conferenza stampa di Mister Stefano Pioli. L'appuntamento è alle 12.00 dalla sala conferenze del centro sportivo di Carnago, la conferenza dell'allenatore sarà mandata in live su Milan TV, YouTube, Twitch e come diretta testuale qui su MilanNews.it.