MN - Domani alle 12 la conferenza stampa di Pioli in vista della Juventus

Neanche il tempo di leccarsi le ferite per la sconfitta contro il Chelsea che già si deve pensare alla prossima partita. Domani alle 12, presso il centro sportivo di Milanello in Carnago, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus, che si giocherà sabato 8 ottobre alle ore 18. Come di consueto sarà possibile seguire il live testuale dell'evento sul sito di MilanNews.it.