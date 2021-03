MN - Domani la ripresa degli allenamenti anche per i non infortunati

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, domani alle ore 14.00 ci sarà la ripresa allenamenti a Milanello, anche per i non infortunati. Pranzo obbligatorio, e poi la seduta per riprendere la preparazione in vista del match contro la Sampdoria di sabato 3 aprile. Gli infortunati Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Ante Rebic, Rafael Leao, Mario Mandzukic e Daniel Maldini hanno lavorato anche nei giorni scorsi con terapie e programmi personalizzati.