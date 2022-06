MN - Domizzi sulla riconferma del Milan: "Sarà difficile, specie con un nuovo ciclo societario"

MilanNews.it

Maurizio Domizzi, ex difensore tra le altre di Napoli e Udinese (nel 2001 transitò anche al Milan prima di essere ceduto in prestito al Modena) e oggi allenatore, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera. Queste le sue parole sul fatto che per il Milan sarà difficile riconfermarsi: "Assolutamente, a maggior ragione per una squadra come il Milan che sta iniziando un nuovo ciclo societario”.