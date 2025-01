MN - Donati: "Ancelotti a livello di gestione è il numero uno in assoluto, quando hai così grandi campioni la gestione è la parte principale"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Donati ha rilasciato una intervista sul momento del Milan dopo la vittoria in Supercoppa Italiana.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sei stato giocatore del Milan e anche tu hai vissuto da vicino un cambio di panchina: da Terim ad Ancelotti. Ci sono similitudini?

"Ancelotti a livello di gestione è il numero uno in assoluto, quando hai così grandi campioni la gestione è la parte principale. Puoi dare delle indicazioni ma non serve più di tanto. Terim aveva delle idee giuste e interessanti, ma credo che la barriera linguistica abbia inciso negativamente quando serviva fuori il massimo dei giocatori. È capitato con me in Grecia: parlavo inglese, certo ma non era semplice".