MN - Dusi: "Origi aggiungerebbe la possibilità di un attacco a due"

Giorgio Dusi, esperto di Bundesliga e non solo per Tuttosport e Goal.com, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla posizione di Origi negli schemi tattici di Pioli: “Aggiunge la possibilità di giocare con un attacco a due. Tatticamente vedo più possibile la coesistenza tra Origi e uno tra Ibrahimovic e Giroud piuttosto che un tandem d’attacco costituito da questi ultimi due. Per caratteristiche Divock non è un cecchino e non ha tanti gol nelle gambe ma come spalla di un centravanti classico può dare il meglio”.