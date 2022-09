MN - Dusi sul calciomercato del Milan: "Ragiona come un club tedesco"

MilanNews.it

Giorgio Dusi, esperto di Bundesliga per Tuttosport e Goal.com, ha risposto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul perché il Milan abbia investito in Bundesliga: "Perché ragiona come un club tedesco. Prende giocatori giovani e futuribili, li coltiva fino a farli esplodere. I dirigenti rossoneri sono maestri ad individuare del potenziale e anche con queste due operazioni lo hanno fatto".