MN - Eranio ammette: "Gabbia è migliorato tantissimo, è diventato lui il leader lì dietro"

È un Milan completamente diverso rispetto alla passata stagione, questo allenato da Massimiliano Allegri. I rossoneri sono diventati squadra e gruppo coeso rispetto a qualche mese fa. Che la mentalità sia cambiata lo si può notare anche dalle parole dello stesso Allegri e Rabiot post pareggio contro la Juventus: “Sono due punti persi” il sunto del discorso. Di questo e molto altro ne ha parlato così l’ex centrocampista rossonero Stefano Eranio in esclusiva a MilanNews.it.

Un estratto delle sue considerazioni:

Bene la difesa

"Un grande Gabbia! Il ragazzo è migliorato tantissimo, ha un'intelligenza tattica incredibile e sta crescendo partita dopo partita. Anche il centrocampo è uno dei reparti più interessanti di questa squadra, anche se un campione come Modric a 40 anni fa ancora in professore in serie A, allora non so se sia un bene o un male per il nostro campionato. Ma è un giocatore incredibilmente intelligente e fortissimo, questo ovvio"

In attacco invece?

"Abbiamo Santiago Gimenez che è davvero poco fortunato in questo momento, ha fatto dei bei movimenti si impegna sempre, gli manca solo il gol"

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (40'st Kostić), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (23'st Openda), Yldiz (23'st Vlahović); David (23'st Thuram). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners; Zhegrova. All.: Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (17'st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (29'st Nkunku), Gimenez (17'st Leão). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Ricci. All.: Allegri.