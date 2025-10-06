MN - Eranio non ci sta: "Perchè Kelly non viene espulso come Estupinan col Napoli?"

vedi letture

È un Milan completamente diverso rispetto alla passata stagione, questo allenato da Massimiliano Allegri. I rossoneri sono diventati squadra e gruppo coeso rispetto a qualche mese fa. Che la mentalità sia cambiata lo si può notare anche dalle parole dello stesso Allegri e Rabiot post pareggio contro la Juventus: “Sono due punti persi” il sunto del discorso. Di questo e molto altro ne ha parlato così l’ex centrocampista rossonero Stefano Eranio in esclusiva a MilanNews.it. Ecco un estratto delle sue parole:

Su Juventus-Milan

"È stata una partita equilibrata, molto tirata. Credo che la Juve abbia avuto rispetto, diciamo così, del Milan e non voleva dargli campo, forse nel primo tempo hanno fatto meglio loro. Nella ripresa Gatti sfiora un gol pazzesco, poi il Milan è cresciuto e ha creato di più, vedi anche il rigore, che secondo me è netto. Ecco, qua non capisco una cosa: come mai a Estupinan danno il rosso contro il Napoli per fallo da ultimo uomo, e ieri Kelly niente..?