MN - Fascetti: "Milan squadra da battere. Squadra con impianto consolidato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mister Eugenio Fascetti è intervenuto in esclusiva ai microfoni della redazione di MilanNews.it. Queste le sue parole sulla stagione che si prospetta per il Milan Campione d'Italia: "E' la squadra da battere e non solo perché ha vinto lo Scudetto. Il Milan ha un impianto consolidato e annovera un sacco di giocatori giovani che hanno tutto per far bene nel campionato italiano. Ci sono poi dei nuovi arrivi, come Origi e De Ketelaere, che ho curiosità di vedere in mezzo al campo”.