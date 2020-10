MN - Finstad Berg: “Hauge è molto duttile. Ecco dove può giocare”

Alla domanda "in quale ruolo può giocare Hauge", la giornalista sportiva norvegese di TV2, Mina Finstad Berg, ha risposto così ai microfoni di MilanNews.it: "Anche se la posizione preferita di Hauge è l'ala sinistra, può anche interpretare molti altri ruoli. Infatti, è stato utilizzato come ala destra e ha giocato anche come centravanti per la Norvegia U21. Inoltre, in carriera ha fatto anche il centrocampista".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE