MN - Florenzi verso il ritorno in gruppo nel fine settimana. Buone notizie anche per il rientro di Loftus-Cheek

Dopo l'ennesimo passo falso stagionale, arrivato a San Siro contro la Lazio domenica sera, il Milan di Sergio Conceicao è chiamato nuovamente a dare un altro segnale, questa volta (si spera) fatto da qualche punto e sorriso in più. Buone notizie che potrebbero arrivare soprattutto dal fronte infortunati.

Infatti, come appreso dalla nostra redazione, Alessandro Florenzi potrebbe rientrare in gruppo a fine settimana. Discorso simile anche per l'inglese Loftus-Cheek, che potrebbe tornare a disposizione di Conceicao dalla prossima settimana. Entrambi sono nella fase finale del recupero dai rispettivi infortuni (Florenzi rottura legamento crociato e menisco laterale) Loftus-Cheek (ricaduta sul problema al flessore della coscia destra).

Di Pietro Mazzara

