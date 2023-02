MN - Franken su Saelemaekers: "Sta giocando bene ed è molto motivato"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Christhope Franken, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Alexis Saelemaekers: "Saelemaekers aveva come obiettivo di andare alla Coppa del Mondo, ma l'infortunio ha complicato i suoi piani e anche quelli di Martinez che voleva convocarlo. Ha avuto un brutto periodo e forse serviranno ancora un paio di settimane per rivederlo al top. Alexis è un buon giocatore, non il migliore al Milan, ma ora sta giocando bene ed è molto motivato. Vuole dimostrare che potrebbe essere uno dei grandi della nuova generazione nella squadra belga".