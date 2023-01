MN - Furlani a Milanello insieme a Maldini e Massara per sostenere la squadra

MilanNews.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, in questo momento a Milanello sono presenti sia l'amministratore delegato Giorgio Furlani che il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini e a Ricky Massara che hanno voluto assistere tutti e tre insieme all'allenamento della squadra, per sostenerla in questo momento di difficoltà e crisi di risultati.

di Antonio Vitiello