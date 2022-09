MN - Galderisi su Milan-Napoli: "Rossoneri puniti dagli episodi: una delle partite migliori"

MilanNews.it

Giuseppe Galderisi, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it circa l'ultima partita di campionato che i rossoneri hanno perso in casa contro il Napoli: “Paradossalmente il Milan ha giocato una delle partite più belle che gli ho visto fare in assoluto. L’intensità è stata totale e quando si affrontano due squadre che propongono calcio in questa maniera gli esiti possono essere i più vari. Il Napoli è stato cinico, ha saputo difendere e raccogliere la giusta dose di fortuna. Il Milan ha prodotto ma è stato punito dagli episodi, aggiungendo anche la traversa colpita da Kalulu e il gran gol di Simeone”.