MN - Ganz: "U23 importante perché invece che girare i giocatori in mille prestiti puoi tenertelo e farlo crescere in casa"

Ganz: "U23 importante perché invece che girare i giocatori in mille prestiti puoi tenertelo e farlo crescere in casa"

Il Milan ha scelto Alvaro Morata come centravanti ma il mercato degli attaccanti non potrebbe finire qui. Ne abbiamo parlato con Maurizio Ganz, campione d'Italia col Diavolo nel 1999 e più di recente allenatore della squadra femminile rossonera. In esclusiva per MilanNews.it.

Come valuti il progetto Under 23?

"Il Milan ha fatto la scelta giusta, seguiranno altri club nei prossimi anni. Penso sia importante perché invece che girare i giocatori in mille prestiti puoi tenertelo e farlo crescere in casa. E chi sarà pronto potrà fare il salto in prima squadra".