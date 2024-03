MN - Garcia e i talenti in Grecia: "Vi segnalo due giovanissimi del PAOK"

Che fine ha fatto Pablo Garcia? Tra i tanti giocatori che negli anni hanno vestito la maglia rossonera c'è stato anche all'inizio del nuovo millennio il centrocampista uruguayano. Siamo in piena era Berlusconi, con Alberto Zaccheroni allenatore. Quando arriva è già nel giro della celeste, tuttavia la sua esperienza milanista dura pochi mesi e sole 6 presenze. Dopo un anno in prestito al Venezia si rifarà in Spagna, con la maglia dell'Osasuna tanto da conquistare la chiamata del Real Madrid. Il meglio però lo darà in Grecia, diventando di fatto un giocatore chiave del PAOK Salonicco e proprio in terra ellenica chiuderà la carriera da calciatore nel 2014. In esclusiva per MilanNews, proprio Pablo Garcia ci ha raccontato cosa fa oggi e ha ripercorso la sua breve parentesi in rossonero:

Chiudiamo con i consigli per gli acquisti dalla Grecia

"Faccio due nomi, entrambi del PAOK. Il primo è Giannis Konstantelias, trequartista di grande talento. Ha solo 21 anni e va tenuto sicuramente d'occhio. Il secondo è Konstantinos Koulierakis, centrale difensivo mancino di piede che nonostante abbia solo 20 anni mi ha colpito per mentalità".