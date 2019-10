MN - Gazidis: "Investiamo per il club anche fuori dal campo"

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, durante l’Assemblea dei Soci del Milan ha detto: “Investiamo sul club anche fuori dal campo. Anche per i ricavi, ci vuole del tempo. C’è un mercato competitivo per gli sponsor. Ho vissuto questo cambiamento in Premier League. Vogliamo garantire la sponsorizzazione per tutti gli asset. Questo chiede tempo e lavoro. Abbiamo attuato un team commerciale di livello e vogliamo replicare i successi che hanno avuto altri club.”