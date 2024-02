MN - Gerry Cardinale domani a Miami: parteciperà ad un convegno sul rapporto tra umanità e tecnologia

Il Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, domani sarà a Miami per partecipare al FII Priority, un convegno lungo due giorni sul rapporto tra umanità e tecnologia con uno sguardo particolare sulla crisi climatica. L’edizione di quest’anno si intitolerà “On the edge of a new frontier”.



Gerry Cardinale sarà uno dei principali speaker tra protagonisti mondiali di alto livello. Tra i principali ci saranno: Steven Mnuchin, 77° Segretario del Tesoro degli Stati Uniti d'America, Fondatore & Managing Partner di Libery Strategic Capital; Julie Sweet, presidente & CEO di Accenture; Richard Attias, CEO di FII Institute, Presidente e Fondatore di RA&A; Josh Harris, Fondatore di 26North; Moj Mahdara, Managing Partner di Kinship Ventures; Stephen M.

Ross, presidente e Fondatore di The Related Companies, L.P.; Jerry Todd, responsabile della Divisione Sviluppo nazionale di PIF.



L’Istituto Future Investment Initiative (FII), come si legge sul loro sito, è una fondazione globale senza scopo di lucro con una missione: avere impatto sull'umanità. “Globale e inclusiva, incoraggia grandi menti da tutto il mondo e trasforma le idee in soluzioni reali in quattro aree critiche: Intelligenza artificiale (AI) e robotica, Istruzione, Sanità e Sostenibilità”.