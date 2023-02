MN - Gerry Cardinale sarà a San Siro per Milan-Tottenham di Champions League

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver assistito di persona, pochi giorni dopo il closing, a Milan-Inter dello scorso settembre, Gerry Cardinale sarà nuovamente a San Siro per Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League in scena a Milano domani sera alle 21:00. Per il nuovo azionista di maggioranza dei rossoneri, numero uno di RedBird, sarà la seconda partita della squadra a cui attenderà dal vivo.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.