MN - Gli assenti contro il Torino: non c'è Dest oltre agli infortunati

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan è arrivato in questi minuti all'Hotel Melià dove trascorrerà le ore di avvicinamento alla partita con il Torino. Tra i giocatori assenti, come riportato dal nostro inviato Antonello Gioia, da segnalare anche Sergino Dest che rimane fuori perché non ancora al meglio della condizione. Il terzino americano si unisce anche al gruppo di infortunati: Mike Maignan, Fikayo Tomori e Ismael Bennacer, oltre al lungodegente Alessandro Florenzi.