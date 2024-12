MN - Gran Galà del Calcio AIC 2024, nessun giocatore del Milan nella Top 11 nonostante il secondo posto l'anno scorso

vedi letture

Questa sera alle 18 andrà in scena l’edizione 2024 del “Gran Galà del Calcio AIC” al Superstudio Maxi di Milano. A condurre sarà la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, accompagnata sul palco dal co-conduttore Fabio Caressa. Verranno consegnati diversi premi: l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno, il Miglior Giovane di Serie B, il Miglior Gol della stagione 23-24 maschile e femminile, oltre ovviamente il Calciatore e alla Calciatrice dell’Anno. Verranno poi svelati anche gli undici ideale della Serie A maschile e femminile.

Nonostante alcuni giocatori rossoneri candidati per la Top 11 (Maignan, Theo Hernandez e Leao), stasera al Gran Gala non ci sarà nessun giocatore del Milan, in quanto nessuno è stato inserito nella formazione ideale della passata stagione nonostante il Diavolo abbia concluso il campionato al secondo posto in classifica (ricordiamo che solo il miglior gol viene scelto dai tifosi, mentre tutti gli altri premi vengono assegnati in base ai voti dei calciatori e delle calciatrici). L'unico volto del Milan sarà il presidente Paolo Scaroni in quanto invitato da Enel, sponsor dell’edizione 2024 del Gran Galà del Calcio AIC.

Queste le shortlist di questa edizione:

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Di Gregorio, Maignan, Sommer

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernández

CENTROCAMPISTI: Barella, Çalhanoğlu, Dybala, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot

ATTACCANTI: Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leão, Lookman, Thuram, Zirkzee

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Ceasar, Durand, Schroffenegger

DIFENSORI: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero

CENTROCAMPISTI: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull

ATTACCANTI: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens

ALLENATORE: Gasperini, Inzaghi, Motta

ARBITRO: Di Bello, Guida, Orsato

SOCIETÀ: Atalanta, FC Internazionale, Juventus FC

GIOVANE DI SERIE B: Busio, F. Esposito, Ghilardi