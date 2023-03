MN - Grassadonia su Leao: "Credo che il rinnovo stia incidendo sul suo rendimento"

Gianluca Grassadonia , allenatore ed ex calciatore, si è così espresso a MilanNews.it sul rinnovo di Leao: “Credo che la questione del rinnovo di contratto stia influendo molto sul rendimento di Rafael Leao. Non è tranquillo e a volte ha un atteggiamento sbagliato. Si vede che ha qualche problema dal punto di vista psicologico. Non mi aspettavo questo calo di rendimento ma sono convinto che alla lunga si riprenderà”.

Crede che alla fine resterà al Milan oppure andrà via?

“Il Milan oltre cifre non può andare. Non sarà un rinnovo semplice, ci sono in ballo tanti soldi. Il ragazzo sicuramente avrà avuto delle offerte importanti. Mi auguro che questo rinnovo si farà ma allo stesso tempo so che non sarà facile”.