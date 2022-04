MN - Grassia: "Elliott ha dato stabilità al Milan, Investcorp potrebbe fare la differenza"

MilanNews.it

Filippo Grassia, giornalista della RAI, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla trattativa in corso fra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan: "È un passaggio fisiologico. La proprietà Elliott ha fatto tanto, ha permesso al Milan di stabilizzarsi e la cessione non sta avvenendo per necessità bensì per occasione. Anche perché la proprietà stessa si era legata bene a Milano. Investcorp è un fondo che punta fortissimo sull’attività sportiva, ancor più rispetto ai servizi e al fatturato, e potrebbe fare la differenza. Non mi sorprenderei di vedere in poco tempo il Milan tra i primi otto club d’Europa anche con l’apporto di due dirigenti come Paolo Maldini e Ricky Massara che hanno dimostrato di saperci ampiamente fare nel loro ruolo”.