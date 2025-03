MN - Hernanes: "Milan-Lazio era bella da giocare. Aneddoto? Robinho mi diceva che..."

Questa sera si gioca Milan-Lazio, ultima chiamata per i rossoneri per una difficilissima rincorsa ad un posto Champions League. Ne abbiamo parlato con Hernanes, ex centrocampista brasiliano che in Italia ha vestito proprio la maglietta biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Il tuo ricordo di Milan-Lazio?

“Sì, era una bella partita bella da giocare. Il Milan era molto forte, aveva giocatori leggendari come Gattuso, Pirlo, Ibrahimovic, Robinho, Nesta, Seedorf… Mi ricordo che ho segnato due volte, era una partita molto bella da giocare”.

Hai un aneddoto particolare?

“Un aneddoto interessante è quando ho segnato e abbiamo vinto all’Olimpico a fine partita i giocatori del Milan dicevano a Robinho: “Com’è che non porti questi giocatori brasiliani forti da noi?”. Mi ha raccontato questa storia qua e mi ha fatto molto piacere”.