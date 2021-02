MN - Hirst (Times Sport): "Ibra ha lasciato un ottimo ricordo. Senza i suoi gol lo United non avrebbe mai vinto l'Europa League"

In occasione del sorteggio di Europa League dei rossoneri, che dovranno sfidare il Manchester United, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Paul Hirst, giornalista del Times Sport (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Queste le sue parole.

Manchester United-Milan segnerà anche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic all'Old Trafford. Lo svedese che ricordi ha lasciato in Inghilterra? "Ha lasciato davvero degli ottimi ricordi. L'impatto di Zlatan allo United è stato simile a quello di Bruno Fernandes ora. È arrivato in una squadra che peccava d'esperienza, leadership e mentalità vincente. Ibra ha davvero elevato tutti intorno a lui. Senza i suoi gol lo United non avrebbe mai vinto l'Europa League e la Carabao Cup nel primo anno di Mourinho. I tifosi dello United amavano la sua arroganza, il suo desiderio di vittoria e gli alti standard che ha settato. Per loro era come un Cantona dei giorni nostri".