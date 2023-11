MN - Hüber: "Milan, occhio a Füllkrug che è in grande forma. Poi ci sono Reus, Brandt, Malen e la rivelazione Bynde-Gittens"

vedi letture

Questa sera il Milan sfida il Borussia Dortmund in una sfida di Champions League da dentro o fuori per i rossoneri, che dovranno vincere davanti al pubblico di San Siro per alimentare le speranze di passaggio del turno. all'andata, In Germania, il Borussia aveva fermato un Milan positivo ma sprecone sullo 0-0. In vista della partita, la redazione di Milannews.it intervistato in esclusiva Yannick Hüber, corrispondente al seguito della squadra tedesca per conto della Bild.

Quelli sono i calciatori potenzialmente più insidiosi per il Milan?

“Senz’altro Füllkrug: ha segnato tre gol nelle ultime tre partite. È in grande forma. Poi come non citare il centrocampo a tre, composto da Reus, Brandt e Malen? Lì c’è tutta la qualità tecnica del Dortmund. Occhio, inoltre, a Bynde-Gittens: da qualche settimana, viene dipinto come la rivelazione della Bundesliga”.