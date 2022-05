MN - I momenti chiave della stagione: Tatarusanu para il rigore a Lautaro Martinez

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il campionato 2021/2022 è terminato con il Milan Campione d'Italia. Andiamo a rivivere la stagione dei rossoneri, con i momenti chiave che hanno permesso al club di Via Aldo Rossi di ottenere il diciannovesimo scudetto della propria storia.

I MOMENTI CHIAVE DELLA STAGIONE - Ciprian Tatarusanu su Lautaro.

Il 13 ottobre 2021, il Milan comunica che "Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata". Da quel momento in poi, la stagione di Tatarusanu, che ha sempre trovato pochissimo spazio nella passata stagione, cambia totalmente: per oltre un mese il rumeno diventa il portiere titolare del Milan. Arriva il derby e Ciprian decide di diventare protagonista per un giorno: il direttore di gara assegna un rigore all'Inter, il secondo del match per i nerazzurri. Sul dischetto va Lautaro, prepara la rincorsa, calcia...e il resto è storia: Tatarusanu si tuffa sulla propria destra e, con una parata strepitosa, blocca il tiro angolatissimo di Lautaro. In questo caso sarebbe giusto dire che ci sono più meriti del portiere che dell'attaccante. Il classe '86, quindi, salva il Milan in uno dei derby più importante degli ultimi anni, terminato poi 1-1.