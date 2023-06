MN - I numeri della stagione 2022-2023 del Milan a San Siro: media di oltre 71500 spettatori a partita

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan chiuderà il suo 2022/23 salutando il proprio pubblico nell’ultimo match di Serie A contro l’Hellas Verona davanti a oltre 70mila spettatori. Quella contro gli scaligeri sarà – considerate tutte le competizioni – la 26esima partita casalinga stagionale per la squadra di Stefano Pioli, con una media di oltre 71500 appassionati cuori rossoneri a riempire gli spalti per ciascuna delle gare interne del Milan.

Numeri da record quelli del Milan a San Siro così come quelli di Casa Milan, visti gli oltre 85mila ingressi fatti registrare dal Museo Mondo Milan, con i weekend e i matchday come giorni di maggior affluenza nel luogo che custodisce moltissimi memorabilia della gloriosa storia milanista.

Inoltre, in occasione di Milan-Hellas Verona, a testimonianza dell’attenzione che da sempre rivolge alle situazioni di emergenza in Italia e in tutto il mondo (dalla recente pandemia globale al conflitto in Ucraina) AC Milan dimostrerà la propria vicinanza alla popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dalla recente alluvione destinando alcuni ingressi gratuiti per assistere dal vivo alla partita a tifosi e tifose del Milan Club Faenza.