Tutta l'ammirazione di Tudor per Modric: "Uno come lui nasce ogni 300 anni"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club e vinta proprio dai Blancos grazie alla rete di Garcia al 54esimo del secondo tempo, l'allenatore della Juventus Igor Tudor non è riuscito a nascondere tutta la sua ammirazione per il connazionale e prossimo giocatore del Milan Luka Modric, che ieri contro i bianconeri ha giocato 12 minuti registrando il 100% di passaggi riusciti, 19 su 19:

"Cosa dire di Modric? La Croazia ha meso di 4 milioni di persone: uno come lui nasce ogni 300 anni. È un orgoglio per tutto il paese. Come giocatore lo vedete tutti, ma come persona è uguale e la gente magari non lo sa. Spero continui a diversi ancora perché ha solo 40 anni".