MN - Ibrahimovic arrivato a Milanello per la conferenza stampa di presentazione di Sergio Conceiçao

Come si suol dire in questi casi: anno nuovo vita nuova. Ed è un po' quello che il Milan avrebbe intenzione di fare con Sergio Conceiçao, dimenticare questi primi, complicati, mesi di stagione, e ripartire da zero cominciando la rincorsa ai piani alti della classifica di Serie A Enlive, dove l'obiettivo minimo resta quello di rientrare nelle prime 4 per giocare anche l'anno prossimo in Champions League.

Esonerato Fonseca, dunque, oggi è tempo di presentazione per il nuovo allenatore del Milan, che sarà affiancato in conferenza stampa dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il dirigente svedese ha da poco varcato i cancelli di Milanello, più nello specifico intorno alle 10.20, in attesa che si facciano le 12 per presentare alla stampa Sergio Conceiçao.

di Antonio Vitiello