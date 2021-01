MN - Ibrahimovic spinge per giocare dal 1'

Zlatan Ibrahimovic torna tra i convocati per la gara contro il Torino, è questa la notizia dell'ultima ora. Nonostante l'ultima presenza in rossonero risalga al 22 novembre nella vittoria per 3-1 contro il Napoli, match in cui iniziò il calvario dell'infortunio, lo svedese spinge per esserci contro i granata e cerca una maglia da titolare, anche se sarà difficile partire dal 1'.

di Antonio Vitiello