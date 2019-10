MN - Ielpo: "Esonerare Giampaolo dopo 7 giornate? Io l'avrei fatto anche prima"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, toccando il tema Giampaolo e se fosse stato giusto cambiare allenatore dopo 7 partite: "Io l'avrei fatto anche prima, non ho capito i concetti su cui si basava Giampaolo per schierare la squadra. Secondo me, se un allenatore pensa di non avere i giocatori adatti per il proprio gioco, deve cambiare gioco. Un conto è dire 'cambio i giocatori che hanno sempre fatto i titolari e ne metto altri che sono adatti al mio gioco', ma mettere tutti a rotazione e non avere nessuno adatto al suo gioco, lasciando fuori quelli con più qualità perchè magari un po' più indisciplinati tatticamente, non lo capisco come modo di procedere. Non riuscivo a capire dove si andasse a parare".