MN - Ielpo: "In caso di fallimento della stagione vedrei problemi più per Pioli"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo, ospite abituale anche sul canale tematico rossonero, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è così espresso sulla stagione rossonera: “In caso di fallimento della stagione vedrei problemi più per Pioli, con l’allenatore che è sempre quello che viene messo in discussione. Anche diciamo “giustamente”: alla fine quando le cose non vanno, e se non dovessero andare, cambiare l’allenatore ti consente di cambiare pagina. Avere un’altra mentalità su come si gioca, su come si sfruttano i giocatori.