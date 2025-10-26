MN - Ielpo su Maignan: "Secondo me alla fine andrà via, non puoi tenere i giocatori in scadenza fino all'ultimo anno di contratto"

La redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Mario Ielpo, ex portiere rossonero campione d'Europa nella stagione 1993-1994. Tra i vari temi trattati abbiamo parlato di Maignan, del suo rinnovo e delle ambizioni che questo Milan può avere. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Quanto è importante nel calcio moderno il ruolo del portiere? E proprio per questo quanto è importante Maignan per il Milan e quanto sarebbe grave perderlo ?

"Certamente il ruolo ha acquisito una doppia rilevanza, uno quello che ha sempre avuto di non prendere gol ma adesso anche quello di gestire la palla in uscita senza prendersi troppi rischi e da quel punto di vista Maignan è sicuramente uno dei più importanti che c’è nel mondo, quindi sarebbe importante mantenerlo"



Momentaneamente si parla di gelo per il rinnovo. Tu cosa pensi, alla fine rinnoverà o sarà un altro addio a zero ?

"Secondo me alla fine andrà via, come ho fatto io al Cagliari, perchè l’ultimo anno non si tengono i giocatori in scadenza nel senso che vuol dire che qualcosa non è andato prima. Ad esempio nella mia esperienza personale non ho rinnovato perchè era cambiato il presidente e non mi sono trovato. Quindi poi dopo, a meno che non ci siano stravolgimenti, è difficile che rinnovi perchè se lo volevano fare lo avrebbero già fatto. Spero che non vada via a Gennaio ma che vada via a fine stagione, per il Milan però magari si potrebbe fare anche prima".