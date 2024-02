MN - Il Fourth kit del Milan vola prima di essere svelato: doppiata la maglia Home dello Scudetto. Tantissimi ordini dall'estero

Ecco alcuni dati relativi al Fourth kit di AC Milan e PUMA, realizzato in collaborazione con l'innovativo brand streetwear di Los Angeles, PLEASURES.



Il pre-order del Fourth kit 2023/24 è da record: è secondo solo al lancio della maglia Home 2022/23 (quella con lo scudetto sul petto) e ha già doppiato il Fourth kit dello scorso anno. Il 45% degli ordini arrivano dall’Italia, mentre il 55% dall’estero, con US, Francia e Germania in testa.

Il Fourth Kit AC Milan 2023/24 di PUMA e PLEASURES fonde le influenze punk, metal e grunge del marchio streetwear di Los Angeles con la bellezza dell'architettura gotica di Milano.

La collaborazione con PUMA e PLEASURES rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel percorso di crescita del brand Milan a livello globale, unendo marchi che hanno influenzato e plasmato il mondo dello sport e del lifestyle. Il nuovo Fourth kit, caratterizzato da elementi innovativi e importanti novità che verranno ufficialmente presentate domani, sottolinea anche il sempre più crescente impatto del Milan nel mondo della moda e dell'intrattenimento, aprendosi a dialoghi con nuovi audience al di fuori del calcio. Il kit contribuisce infine a rafforzare ulteriormente la posizione del Club e la sua presenza nel mercato statunitense, dove il Milan continua a vantare la più ampia base di fan del calcio italiano e ad essere il brand calcistico italiano più rispettato e popolare, secondo uno studio di ricerca condotto da YouGov.