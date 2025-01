MN - Il gesto di Camarda: regala la maglia a due giovani tifosi emozionati

Il Milan ha vinto contro il Como una partita molto sofferta e che forse ai punti non meritava di vincere: ma poco conta, considerando come era andata la sfida di pochi giorni fa con il Cagliari. Nel finale di partita, dopo il pareggio di Theo, il tecnico Conceicao ha buttato nella mischia anche Francesco Camarda per cercare di trovare la rete del sorpasso poi effettivamente arrivata grazie a Rafael Leao.

Al termine della gara, uscendo dallo stadio, come viene raccontato dall'inviato di MilanNews.it, l'attaccante rossonero ha regalato la sua maglia a due giovanissimi e molto emozionati tifosi rossoneri. Un grande gesto per il classe 2008.