MN - Il Milan ha depositato il ricorso per la squalifica di Rebic

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il Milan farà ricorso per la squalifica di Ante Rebic. Il croato, espulso in Milan-Napoli per aver rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose, è stato squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate di Serie A. La società rossonera, una volta acquisito ed esaminato il referto dell'arbitro, ha deciso di intervenire per provare a far ridurre la squalifica dell'attaccante e poco fa ha depositato i documenti per avviare l'iter del ricorso.