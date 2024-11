MN - Il Milan rientra a Milano questa mattina: giorno libero per i rossoneri

vedi letture

Dopo la memorabile vittoria del Bernabeu, arrivata ieri sera contro il Real Madrid per 3-1, i rossoneri si sono goduti la serata rimanendo in Spagna a festeggiare, il giusto. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, questa mattina, per le ore 9, è previsto il volo di ritorno a Milano. Per la giornata di oggi mister Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla squadra che tornerà in campo per l'allenamento, per preparare la gara di sabato di Cagliari (ore 18), solamente domani al centro sportivo di Milanello.

Questo il tabellino di Real Madrid-Milan di Serie A:

REAL MADRID-MILAN 1-3

Marcatori: 12' Thiaw (M), 23' Vinicius su rigore (RM), 39' Morata (M), 73' Reijnders (M)

LE FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy (74' st Fran Garcia); Valverde (45' st Camavinga), Modric (63' st Ceballos), Tchouaméni (45' st Brahim Diaz); Bellingham (74' st Rodrygo); Mbappé, Vinicius. A disp. Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Arda Guler, Endrick, Vallejo. All. Carlo Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (93' st Calabria), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah (93' st Pavlovic), Pulisic (70' st Loftus-Cheek), Leao (78' st Okafor); Morata (70' st Abraham). A disp. Sportiello, Torriani; Terracciano; Camarda, Chukwueze. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Ammoniti: 21' Morata (M), 58' Camavinga (RM), 68' Lucas Vazquez (RM), 68' Militao (RM), 72' Vinicius (RM), 85' Fofana (M)

Recupero: 1T 4'; 2T, 6'