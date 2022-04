MN - Il Milan sente la pressione? Cornacchini: "Non credo, è un'altra questione"

MilanNews.it

L’ex rossonero Giovanni Cornacchini si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su se il Milan senta la pressione: “Non credo. Anche se sono giovani sono tutti calciatori di Serie A che sanno bene cosa significa indossare quella maglia. Non credo sia una questione di stress, quanto più di giocatori a disposizione. Specialmente in avanti le defezioni si stanno rivelando tante a causa dei vari infortuni”