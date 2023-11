MN - Il Milan vuole vincere: il progetto RedBird è volto alla crescita del Club. Non esiste il ridimensionamento

vedi letture

“Odio perdere. Vogliamo vincere”. È con queste due frasi nette, chiare, senza appello che Gerry Cardinale si era presentato come nuovo proprietario dell’AC Milan.



D’altronde, gli 1,2 miliardi di euro spesi per acquistare il club, alla quale vanno aggiunti tutti gli investimenti commerciali, quelli prossimi per il nuovo stadio e, ovviamente, quelli per l’economicamente e tecnicamente importante calciomercato sostenuto in estate, non possono coincidere con un ridimensionamento del progetto. Anzi: il Milan vuole crescere, sul campo e fuori, accompagnando i successi sportivi a quelli economici.

È chiaro: competitivi si, ma non a tutti i costi. È chiaro: non c’è progetto vincente che non si basi sul successo sportivo. È chiaro: il Milan lavora e lavorerà, a cominciare dal cercare di trattenere i top player della rosa, per vincere.