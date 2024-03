MN - Il prezzo di Anselmino: "20 milioni di dollari? Boca bottega cara

vedi letture

Nel corso dell'intervento a MilanNews, l'agente FIFA e grande esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, ha parlato di Aaron Anselmino, obiettivo del Milan:

Per la giovane età che ha potrebbe essere pronto per un palcoscenico come quello italiano e, soprattutto, quello di San Siro?

"Va detto che è un giocatore del Boca Juniors, quindi abituato a giocare per un club di primissima fascia e peraltro in uno stadio come la Bombonera, dal quale gente come Romario è rimasta intimorita, tanto da definire quello stadio come il posto sulla terra più vicino all'inferno. Quando sei abituato a giocare in una situazione simile significa che se arrivi a San Siro non ti tremano le gambe".

Per il Boca il valore è altissimo: già 20 milioni di dollari, l'equivalente della sua clausola rescissoria

"Il Boca è una bottega cara, non c'è dubbio. Certamente se Anselmino giocasse in un altro club argentino, a parte il River, il prezzo sarebbe notevolmente più basso".